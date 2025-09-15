村上やタッカーはドジャースにとっても欲しい人材だ(C)Getty Images9月も半ばを迎え、MLBではオフシーズンのトピックも伝えられており、その中でドジャースの獲得選手の予想が話題となっている。米誌『Sports Illustrated』が9月13日、公式サイト上において、「この冬、ドジャースが注目すべき3つの補強候補」と銘打ったトピックを掲載した。今シーズンオフも移籍市場での大物プレーヤー獲得が確実視されるドジャースついて、