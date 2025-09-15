「東京2025世界陸上」のアンバサダーを務める今田美桜(C)Getty Images陸上の世界選手権東京大会は、9月14日に2日目を迎えた。「世界陸上アンバサダー」を務める女優の今田美桜が注目の的となっている。開幕した13日から『TBS』系が「東京2025世界陸上」を生中継。14日は午後6時開始のイブニングセッションから、今田は大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二らとともに登場した。【写真】「ピンク×前髪」で最強！