アフマダリエフを完全に支配し、圧倒した井上(C)産経新聞社相手の智略を越えた技モンスターは、やはり強かった。9月14日、名古屋のIGアリーナで行われた世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ12回戦で、統一王者の井上尚弥（大橋）は、WBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）と対戦し、3-0の判定勝ち。「過去最強」と目された難敵を技術力で圧倒した。【動画】アフマダリエフの顔面をヒッ