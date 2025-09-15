◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ９―７巨人（１４日・横浜）黒く焼けた肌が、横浜スタジアムの照明のもとでひときわ目立った。巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手（１９）がプロ初出場を果たした。この日、吉川の登録抹消に伴い初の１軍昇格。７回の守備から途中出場。増田大とベンチ前で肩を作り、緊張した面持ちで遊撃のポジションへ走った。「２位争いが激しくて、その中でこんな緊迫する場面にベンチで立ち会えて、試合に