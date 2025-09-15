◆米大リーグパドレス―ロッキーズ（１４日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）パドレスのダルビッシュ有投手が１４日（日本時間１５日）、本拠のロッキーズ戦で４登板ぶりの今季４勝目を目指して先発した。初回２死からモニアクに三塁内野安打。さらに盗塁を許して２死二塁とされたが、４番クリムをスイーパーで空振り三振とし、初回を無失点で立ち上がった。その裏にクロネンワースの適時打とイグレシアス