昨年７月に映像ディレクターとの結婚を発表した、モデルでタレントの貴島明日香が公開したプライベートショットに注目が集まっている。貴島は１５日までにインスタグラムに「Ｍｅｌｂｏｕｒｎａｕ」と題して投稿し、黒縁メガネ×ブラウンのジャケット×白いロングスカートというコーデでメルボルンの街を満喫する姿など多数のショットを公開した。メルボルンの街について「街並みがかわいくて。リトルワールドな感じで、ケアン