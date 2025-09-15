レスリングの世界選手権で初優勝した70キロ級の青柳善の輔＝14日、ザグレブ（ゲッティ＝共同）【ザグレブ共同】レスリングの世界選手権第2日は14日、ザグレブで男子フリースタイルが行われ、非五輪階級で70キロ級の青柳善の輔（クリナップ）が決勝でモンゴル選手に5―1で勝ち、初優勝を果たした。86キロ級決勝でパリ五輪代表の石黒隼士（自衛隊）は米国選手にテクニカルスペリオリティーで敗れ、2位だった。