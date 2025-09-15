◆パ・リーグ日本ハム４―３西武（１４日・エスコンフィールド）日本ハムは１４日、接戦となった西武戦（エスコン）を４―３で制し連勝。昨季を上回る７６勝目を挙げ、２年連続でのＣＳ進出を決めた。「４番・三塁」でスタメン出場した郡司裕也捕手（２７）は初回無死満塁で先制の中犠飛を放つと、６回には貴重な追加点となる右越え８号ソロ。３打数１安打２打点と４番の仕事を果たしたが、新庄監督は８回１死一、三塁で三ゴロ