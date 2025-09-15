「阪神０−１中日」（１４日、甲子園球場）敗北にも手応えを得た。阪神・才木浩人投手（２６）が７回７安打１失点で６敗目を喫し、ＤｅＮＡ・東に並ぶリーグトップタイの１３勝目を逃した。それでも最少失点に抑えたことで、防御率は１・６０に良化。自身初のタイトル獲得に向け、右腕が残り試合でも必死に腕を振る。あと一歩届かなかった。それでも試合後に暗い表情は一切見せない。才木の目は真っすぐ前だけを見ていた。「