「ウエスタン、中日３−４阪神」（１４日、ナゴヤ球場）打球が中前へ転がると、阪神・嶋村は塁上で安堵（あんど）の表情を見せ、両手を掲げた。値千金の決勝打を放って勝利の立役者となったが「変なリードしてたので、打って当然です」と浮かない表情で帰路へ就いた。同点で迎えた七回１死二、三塁。勝野が２球目に投じた外角フォークをはじき返した。中前への２点適時打で試合を決めた。ただ、リード面で課題を残した。４