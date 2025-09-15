◎ニューヨーク出身のDeNA・ケイは、15日の巨人・田中将との投げ合いを前に興奮気味。幼少期からヤンキースファンで「当時、日本から凄いピッチャーが来ると聞いて、本当に喜んだよ！」。ケイがメジャーデビューしたブルージェイズ時代の19年には1度投げ合いもしています。◎楽天・武藤は室内練習場に流れていたGLAYの名曲・HOWEVERを聴いて「これ、グレイトでしたっけ？」。97年リリース、01年生まれ。致し方ないです。