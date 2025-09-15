「大相撲秋場所・初日」（１４日、両国国技館）横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝は新小結安青錦（安治川）を寄り倒した。昇進２場所目で初めて東の正位に座り、２場所ぶり５度目、横綱として初の優勝へ白星発進した。横綱豊昇龍（立浪）は玉鷲（片男波）を渡し込みで退け、大関琴桜（佐渡ケ嶽）は阿炎（錣山）を押し出した。大関とりの関脇若隆景（荒汐）は伯桜鵬（伊勢ケ浜）に押し出され、黒星スタートとなった。大の里が規