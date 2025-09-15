◇セ・リーグDeNA9−7巨人（2025年9月14日横浜）DeNA・藤浪が加入4試合目で最短となる2回で降板した。4安打され、同ワーストの4失点。45球のうち半分に迫る20球がボール球で、右打者のリチャードへの抜け球で転倒させる場面もあった。「短いイニングでマウンドを降りてしまって本当に悔しい…。ボール先行になり良いリズムをつくることができなかった」。球場が最も盛り上がったのは2回に投直を背面キャッチした時。三浦