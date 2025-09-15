日米通算200勝に王手をかけている巨人の田中将が15日の敵地・DeNA戦に先発する。8月28日の広島戦は2回5失点で降板し、翌29日に2軍落ち。内角球の制球を見直し、3日のイースタン・リーグのヤクルト戦は5回無失点と好投した。相手先発・ケイとはヤンキース時代の19年9月にブルージェイズ戦で投げ合っており「投げ勝ちたいです」と意気込んだ。