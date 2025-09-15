◆これまでのあらすじ正輝（30）と萌香（27）は、付き合って8ヶ月。健気な萌香のことを可愛らしく思う正輝だが、萌香は正輝が異性の大親友・莉乃（30）と仲がいいことを快く思っていなかった。その気持ちを素直に萌香から伝えられた正輝は、「もう莉乃と親密な連絡は取らない」と萌香に約束。一方の莉乃も、彼氏の秀治から注意されたこともあり、正輝とは密な連絡を取らないことを決意していた。しかしその矢先、萌香が知らない男