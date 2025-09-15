「カーリング・ミラノ・コルティナ五輪最終予選代表決定戦」（１４日、みどりスポーツパーク）今年の日本選手権を制したフォルティウスが３戦先勝方式の決勝を３勝２敗で制し、ミラノ・コルティナ五輪最終予選（１２月・カナダ）代表に決まった。決勝第２、第３戦で、２４年日本選手権覇者のＳＣ軽井沢クを連倒。第３戦は５−５で迎えた第１０エンドにフォルティウスの吉村紗也香（３３）が最後のショットを決めた。ロコ・ソラ