過去10年で傾向を探る。☆ステップダービーからの直行組が強い。5勝、2着7回と圧倒的。ラジオNIKKEI賞組が3勝、2着1回で続く。条件戦組も2勝、2着2回と侮れない。☆間隔中4週から中8週が【1・2・0・29】で、それ以外の馬券に絡んだ馬は全て中9週以上だった。条件戦組は前走が7月より前がベター。☆脚質勝ち馬10頭の4角ポジションは1〜3番手が4頭、4〜7番手が5頭。馬場がいいこともあって、ある程度ポジションを取れな