「陸上・世界選手権、女子マラソン」（１４日、国立競技場）女子マラソンの小林香菜（２４）＝大塚製薬＝が２時間２８分５０秒で７位に入った。日本勢の入賞は３大会ぶり。佐藤早也伽（３１）＝積水化学＝は１３位、安藤友香（３１）＝しまむら＝は２８位だった。４００メートル予選で男子は中島佑気ジョセフ（２３）＝富士通＝が４４秒４４の日本新記録を樹立し、２組２着で１６日の準決勝に進出。従来の記録を０秒３３更新。