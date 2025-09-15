「不易流行」とは、時代を超えて変わらない本質的な「不易」と、時代や状況に応じて変化する「流行」を調和させる概念。服装は名作を選ぶセンスを持ちながら、店選びでは流行を取り入れる柔軟さを。そんな感性こそが、大人の男の正解なのだ。【vol.07】カルティエの「サントス ドゥ カルティエ」ブレスレット18Kイエローゴールド製のリンクを、一つひとつ丹念に磨き上げながら繋ぎ合わせることで生まれる繊細なラインは「サントス