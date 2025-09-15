東京ドームに来場プロ野球の巨人は13日、東京ドームで阪神と対戦し11-10で勝利した。試合前には元助っ人が来場。阿部慎之助監督と言葉をかわす姿に、ファンは「まだ20本くらい打てそう」と驚いていた。来場したのは、タフィ・ローズ氏だった。現役時代、近鉄バファローズなどで活躍し、NPBでは通算464本塁打をマーク。毛束を細かく編み込んだ髪型「コーンロウ」は57歳になった今も健在だった。強打でプロ野球ファンを魅了し