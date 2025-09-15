◆米大リーグマリナーズ―エンゼルス（１４日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）マリナーズのカル・ローリー捕手が５日（日本時間６日）、本拠のエンゼルス戦に「２番・捕手」でスタメン出場し、７試合ぶりの５４号本塁打を放った。初回無死一塁、右腕ヘンドリックスの初球、外角のシンカーををとらえたローリーの打球は左中間ブルペンに２０度のライナーで一直線に飛び込んだ。ローリーは現地８月２４日のアス