芝クッション値＝9.8＝標準※日曜午前7時含水率＝芝G前12.9％、4角13.5％ダートG前9.7％、4角9.5％※日曜午前6時。芝は内が多少傷んだが、全体的には良好。日曜は土曜より乾き、時計もまずまず出ていた。ダートも含水率は土曜より低くなり、時計の出方は標準的。