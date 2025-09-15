芝クッション値9.0＝標準※日曜午前7時30分含水率＝芝G前13.0％、4角12.3％ダートG前6.1％、4角6.0％※日曜午前5時30分。芝は水分を含んでいるが速い時計が出る。基本的に前有利。ダートは前残りが目立つ。乾いた馬場で非力なタイプだと、差してこられない。