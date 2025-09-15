女優の宮本茉由（30）がテレビ東京ドラマ「レプリカ元妻の復讐」（月曜後11・06）で悪女を好演中だ。トリンドル玲奈（33）演じる主人公を学生時代にいじめ、夫まで略奪して復讐（ふくしゅう）に遭う役どころ。これまで感情を内に秘める役が多かったが、今回は主人公に直接「ブスでガリ勉って自覚あったんだ」と言うなど、感情むきだしの“直球型”。「自分では言えないことも、“私が世界で一番可愛い”と、役の気持ちになる