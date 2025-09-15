プロレスラーから映画俳優に転身したザ・ロックことドウェイン・ジョンソン（53）が、米映画「スマッシング・マシーン」で日本で1997年に発足して人気を博した総合格闘技イベント「PRIDE」で活躍した実在する伝説的格闘家マーク・ケアー氏を演じ、大絶賛されている。「スマッシング・マシーン」は1日にベネチア国際映画祭でワールドプレミアされ、15分間に渡るスタンディングオーベーションを受けて感極まったジョンソンが涙を流す