マンチェスター・ユナイテッドを率いるルベン・アモリム監督が、自身の戦術に対する批判に対して「自分の哲学を変えるつもりはない」と語った。イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。プレミアリーグ第4節が14日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドは敵地でマンチェスター・シティとのダービーマッチに臨んだ。しかし、マンチェスター・ユナイテッドは18分に先制を許す。そして53分、68分と立て続けに失点。一