ジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部リーグ）第7節が14日に行われ、シント・トロイデンとウェステルローが対戦した。ここまでジュピラー・プロ・リーグの6試合を消化し、4勝2分無敗と絶好のスタートを切ったシント・トロイデンが、5試合消化時点で2勝3敗と負け越しているウェステルローをホームに迎えた一戦。シント・トロイデンに所属するGK小久保玲央ブライアン、畑大雅、山本理仁、伊藤涼太郎がスタメンに入り、キャプテ