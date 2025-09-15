久保建英が所属するレアル・ソシエダは現地９月13日に開催されたラ・リーガの第４節で、レアル・マドリーと対戦。１−２で敗れた。物議を醸しているのが、66分から途中出場した久保へのタックルだ。ゲーム終盤、後方からきたマドリーのDFアルバロ・カレーラスと接触。思わず声を出して倒れ込み、苦悶の表情を浮かべてしばらく起き上がれなかった。ただ、ファウルにはならず、試合は続行。幸いプレーを続けられた久保はそのカ