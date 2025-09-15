ºÇ½ª²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¥°¥é¥Ö¤ò¤¿¤¿¤¯ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦ã·Æ£Í§µ®ºÈ(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¡¢9·î14Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤Ë4-3¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£ÃæÈ×°Ê¹ß¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó¤Ï¡¢ºÇÂ®161¥­¥í±¦ÏÓ¡¦ã·Æ£Í§µ®ºÈ¤¬ÅÐÈÄ¡£MAX160¥­¥í¤ò·×Â¬¤·¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¼´¤Ë¡¢¤ï¤º¤«8µå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û160¥­¥íÄ¶¼é¸î¿À¤ÎÃÂÀ¸¡ªÆüËÜ¥Ï¥àã·Æ£Í§µ®ºÈ¤Î¹äÂ®µå¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯2024Ç¯10·î5Æü¤Î³Ú