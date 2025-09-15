勝利した井上に、拍手を送るアフマダリエフ(C)産経新聞社12ラウンドを完全に支配され、技量の差を見せつけられた挑戦者の母国では、驚きと落胆の声が広まった。9月14日、名古屋のIGアリーナで行われた世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ12回戦で、統一王者の井上尚弥（大橋）は、WBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）に3-0の判定勝ち。陣営が「群を抜いて強敵」と位置付けた過去最強