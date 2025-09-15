テレサは逃げの手で3勝を挙げているが一転、この日は好位策に出て2着死守。松山は「調教では前に壁をつくって脚をためることをしていたし、そういう競馬ができたことが良かった」と鍛錬の成果を強調。杉山晴師も「レース前にジョッキーと前に馬を置けば折り合える、と話をしていた通り。本番に向けていい内容。勝ち馬はG1馬だし、この悔しさを次に」と言葉に力を込めていた。