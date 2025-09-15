◇セ・リーグヤクルト8−6広島（2025年9月14日マツダ）ヤクルトのドラフト3位左腕・荘司が見事な火消しで勝利に貢献した。7回に1点差に迫られ、なお2死一、三塁で救援。坂倉をチェンジアップで二ゴロに打ち取りピンチの芽を摘んだ。回をまたいだ8回に2四球を与えて降板したが、12試合連続無失点。39試合で1勝1敗24ホールド、防御率1・17と新人王の有力候補で「最後までやりきって、選ばれるように全力を出したい」。高津