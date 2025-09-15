後方待機から直線で縫うように進出したセナスタイルが3着を占め、秋華賞の優先出走権を獲得。テン乗りの岩田康は「こういうレースができたのは収穫。直線は進路を探しながらだったし、まだ伸びていた」としてやったりの表情。秋華賞の秘密兵器！？と評価される内容に安田師も「前2走と違って今回は位置を取らず内ラチ沿いにこだわるのは作戦通り。本番に楽しみを持てる内容」と手応えを深めた様子だった。