「ボクシング・ＷＢＯ世界バンタム級タイトルマッチ」（１４日、ＩＧアリーナ）ＷＢＡ世界ミニマム級王座決定戦で、同級２位の松本流星（２７）＝帝拳＝が同級１位の高田勇仁（２７）＝ライオンズ＝を５回１分２６秒、３−０の負傷判定で下して新王者となった。５回に偶然のバッティングで高田の試合続行が不可能となり、採点で松本が王座をつかんだ。ＷＢＯ世界バンタム級タイトルマッチで、王者の武居由樹（２９）＝大橋＝は