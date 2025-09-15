中山2R・2歳未勝利は戸崎圭太（45＝田島）がフクチャンショウ（牡＝加藤征、父イスラボニータ）で勝ち、4年連続11度目のJRA年間100勝を達成した。この日最初の騎乗で大台到達一番乗り。戸崎は「毎年の目標にしていることなので達成できて良かったと思います。馬や関係者の皆さまのおかげで達成できました」と感謝。「またさらに勝ち星を積み上げていきたいです。今年1番に100勝をできて（現時点で）リーディングトップというこ