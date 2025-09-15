俳優の伊藤沙莉（３１）が１４日、大阪市内で主演映画「風のマジム」の舞台あいさつを行った。沖縄を舞台に沖縄産のサトウキビでラム酒造りを志し、契約社員から社長となった女性の実話を基にした物語。思い出深いシーンに主人公のおばあ役・高畑淳子（７０）との共演を挙げた。実際に営業中の豆腐店を借りて撮影され、伊藤は「目の前で高畑さんのおばあから言われると、すごく（胸に）くらうシーン」だと解説。カメラの後方