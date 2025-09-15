トランプ大統領に近い政治活動家のチャーリー・カーク氏が銃撃され死亡した事件で、逮捕された容疑者がトランスジェンダーの女性と交際していたことが分かりました。カーク氏はトランスジェンダーに否定的な立場でした。保守系の政治活動家でトランプ大統領に近いチャーリー・カーク氏が10日、アメリカ西部ユタ州の大学で行われていた政治イベントで狙撃され死亡した事件では、これまでに州内に住むタイラー・ロビンソン容疑者（22