◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ９―７巨人（１４日・横浜スタジアム）巨人・リチャード内野手（２６）がプロ初の２ケタアーチをマークした。６回にバックスクリーンにぶち当てる特大の１０号ソロを放つなど、３打点の活躍。今季途中に加入した“ロマン砲”が完全覚醒間近を印象づけた。プロ２度目のスタメンとなったドラ２ルーキー・浦田俊輔内野手（２３）も２回に一時勝ち越しの適時打を放ってプロ初打点をマーク。悔しい逆