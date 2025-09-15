◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇井上尚弥（判定）ムロジョン・アフマダリエフ●（１４日、名古屋・ＩＧアリーナ）スーパーバンタム級の世界４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が元ＷＢＡ＆ＩＢＦ統一王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝を破り、４本のベルトを死守した。父の真吾トレーナー（５４）は、