「京滋大学秋季リーグ、花園大３−２びわこ成蹊スポーツ大」（１４日、守山市民球場）花園大で今秋ドラフト候補の最速１５５キロ右腕・藤原聡大投手（４年・水口）が１０回２安打２失点、球数１４６球の熱投で完投を果たし、サヨナラ勝ちでびわこ成蹊スポーツ大を下した。最後まで直球はうなりを上げていた。初回は球場のスピードガンで１５７キロを計時。「絶対出ていないです」と笑うもネット裏のスカウトのスピードガンで