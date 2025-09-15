「日本ハム４−３西武」（１４日、エスコンフィールド）うなる豪速球が不安をぬぐい去った。１点リードの九回を、日本ハム・斎藤がピシャリと締めた。自己最速１６１キロを連発した前日に続き、１６０キロの大台を計測。わずか８球で３月３０日以来の今季２セーブ目、本拠地・エスコンでは初セーブだ。１１セーブを挙げている柳川が腰の張りで１２日に出場選手登録抹消となり、前日は２点リードの九回に登板した上原が同点と