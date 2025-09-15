１５日・広島戦でＮＰＢ復帰後初の１軍登板となるヤクルト・青柳が１４日、必勝を誓った。約１カ月間、２軍で調整し「呼んでもらえるということは戦力として見てもらえたと思う。勝ちに貢献できたら一番」と意気込む。「しっかりとした投球をしたら、スワローズの一員としてファンの方に認めてもらえる」と覚悟を持って臨む決意を示した。