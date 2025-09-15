「楽天５−１ロッテ」（１４日、楽天モバイルパーク）楽天・浅村が復調を印象付ける７号ソロを放った。四回無死から左越えに運び、１軍に昇格後、３試合で２本目のアーチ。「自分のスタイルをしっかりと出せているので、状態はいいと思う」と言葉に力を込めた。六回にボイトがソロを放ち、節目の球団通算２０００号まであと１本。２０年に球団通算１５００号を放っている浅村は「試合になれば考えないが、打てればいいなと思