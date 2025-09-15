「広島６−８ヤクルト」（１４日、マツダスタジアム）５年目の２３歳が、しぶとい打撃で存在感を発揮した。２安打３打点をマークして勝利に貢献したヤクルト・内山は「結果を出せて良かった」と充実の表情を浮かべた。まずは２点を追う六回２死二、三塁の場面だ。初球の直球を捉えて鮮やかに中前に運ぶ同点の２点適時打。１点リードの九回２死二塁では左前適時打を放って貴重な追加点をもたらした。４試合ぶりに３番に入り「