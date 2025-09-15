「ＤｅＮＡ７−９巨人」（１４日、横浜スタジアム）一丸で勝ちきった価値ある１勝に、ＤｅＮＡ・筒香は少しだけ表情を緩めた。「全員が２位を目指している。ランナーがたまる場面も増えてきていますし、みんないい状態なのかなと思います」。直接対決に先勝でゲーム差なしの３位まできた。ＣＳファーストＳの本拠地開催は絶対に譲らない。３点を追う四回だ。オースティンから５連打で同点とすると、１死満塁で蝦名が押し出し