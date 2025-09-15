阪神5R・新馬戦（芝2000メートル）道中2番手から4角先頭の3番人気ブルースカイブルー（牡＝平田、父ハービンジャー）がゴール前、差し返して鼻差の接戦をものにした。和田竜は「芝の実戦の方がいい。調教でも道中ハミを取る馬でプラン通りのレースができた。きょうだいの中では追ってしっかりしていますね」と特徴を伝えた。かつて2勝クラス勝ちの母エマノンを手がけ、現役3勝クラスのエマヌエーレなど、きょうだいを管理す