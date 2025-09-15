【出走取消】▽3R…オブラマエストラ（左後肢フレグモーネ）【競走除外】▽4R…ラヴィングユー（馬場入場後に右前肢ハ行）▽11R…タガノアビー（馬場入場後に右前肢ハ行）【競走中止】▽10R…アロマデローサ（直線＝右第1指関節脱臼）【過怠金】▽3R…橋木1万円（3角通過後内斜行）▽4R…和田竜3万円（直線内斜行）▽11R…モレイラ3万円（4角外斜行）、岩田康3万円（直線内斜行）、岩田康1万円（決勝線手前外斜行）【戒