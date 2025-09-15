声優の花澤香菜（36）が夫で声優の小野賢章（35）と離婚したことを14日、自身のインスタグラムで発表した。ファンや関係者に向け「生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなった」と離婚理由を明かした。小野もSNSで報告した。2人は2020年に結婚した。