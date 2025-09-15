日米通算２００勝に王手をかけている巨人・田中将が１５日のＤｅＮＡ戦に先発する。「大事なゲームなのは間違いないですけど、やることは変わらない。自分にコントロールできる部分にしっかりと意識を持っていって投げられれば」と１４日、話した。同年齢の坂本の活躍に刺激を受けており「僕もやってやるぞっていう気持ちになりますし。チームに貢献したいなと思ってます」と誓った。