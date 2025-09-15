ヴィンテージライクな魅力を発信する「LILY BROWN」と、独創的なデザインで世界を魅了する「ANNA SUI」のコラボレーション第2弾がついに登場。2025年9月25日(木)より全国発売され、渋谷パルコ店での先行発売や、USAGI ONLINEなどでの予約もスタートします。ロマンティックかつ遊び心を取り入れた全16型のラインアップを、価格やカラーとともにご紹介します♡ LILY BROWN×ANNA SUI コラボ全16型